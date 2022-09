(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Antonello Sette, la conoscevo come studioso dell'medioevale e moderna, illustratore e saggista. Con il, mirabolante raccolta di racconti tra fantasy, horror e ...

DalmazioFrau : 'IL REGNO DIPINTO' prefazione di Gianfranco de Turris Homo Scrivens Editore Dialogheranno con l'Autore, Gianfran… - DalmazioFrau : 'IL REGNO DIPINTO' prefazione di Gianfranco de Turris Homo Scrivens Editore Dialogheranno con l'Autore, Gianfran… - DalmazioFrau : 'IL REGNO DIPINTO' prefazione di Gianfranco de Turris @HomoScrivens Editore Dialogheranno con l'Autore, Gianfra… - bagozzi_rid : RT @boccininocisl: #Chiese la soppressione di un ulteriore tributo imposto da suo marito ai propri sudditi, cavalcando nuda per le vie di C… - DalmazioFrau : Il Regno Dipinto, la raccolta di racconti di Dalmazio Frau. La presentazione al festival Il Mondo Nuovo… -

Globalist.it

di Antonello Sette Dalmazio Frau, la conoscevo come studioso dell'arte medioevale e moderna, illustratore e saggista. Con il, mirabolante raccolta di racconti tra fantasy, horror e fantascienza, che verrà presentato domenica 2 ottobre al Festival "Il Mondo Nuovo", lei esce da un seminato che appariva già ...... senza nulla togliere a Moro e Berlinguer, è stato anche un integerrimo cittadino prima dele ...(adesso a Fuccecchio presso la Fondazione Montanelli Bassi) aveva alle sue spalle undi ... Il Regno Dipinto di Dalmazio Frau: racconti sull’arte fra magia e realtà L'intervista di Antonello Sette a Dalmazio Frau, storico dell'arte, illustratore e saggista che, con il suo "Il Regno dipinto" ha prestato la sua opera al racconto.A St. James's Palace c'è un dipinto italiano che ha fatto da scenografia a uno dei momenti più importanti della corona britannica. Si tratta di una veduta di Venezia realizzata per mano di Giovanni An ...