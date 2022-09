Il Rally Ronde del Ticino accende i motori

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Occhi puntati sul leader della classifica provvisoria di Campionato, Jonathan Hirschi a caccia del terzo successo consecutivo dopo Alba e Mont Blanc. Il suo primo inseguitore sarà Jonathan Michellod, che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera allo Chablais e punterà a tenere aperti i giochi per vincere il titolo ”a domicilio” al Valais. Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Jos Verstappen was lekker onderweg in de East Belgian Rally toen hij helaas uit de rally crashte. De voormalig Formule 1-coureur bleef ongedeerd, evenals zijn navigator.Jos Verstappen houdt zich de laatste tijd graag bezig met rallyrijden en doet dat in het Belgian Rally Championship. Zaterdag werd met de East Belgian Rally de achtste ronde van het klassement verrede ...