Il pubblico torna al grande schermo, due anni di Covid e il boom delle piattaforme streaming non piegano il cinema: segnali di ripresa per le sale della Liguria. Ma gli esercenti avvertono: “L’industria si dia nuove regole”. Tutti i dati del settore e il parere degli addetti ai lavori (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo l’ubriacatura da piattaforme tv negli anni del Covid, la stagione 2022-23 promette di riportare il grande pubblico nelle sale cinematografiche che però dovranno fare i conti con l’impennata dei costi energetici e chiedono fin da ora nuove regole nella distribuzione dei film: “Troppi titoli, il cinema deve tornare a proiettare film con la F maiuscola per educare il pubblico al piacere della visione” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo l’ubriacatura datv neglidel, la stagione 2022-23 promette di riportare ilnelletografiche che però dovranno fare i conti con l’impennata dei costi energetici e chiedono fin da oranella distribuzione dei film: “Troppi titoli, ildevere a proiettare film con la F maiuscola per educare ilal piacerevisione”

scire79 : @ylefsch @mbx1900 Finalmente si torna vicini vicini .. c'è scappa qualche bacio in pubblico pure ???? - ilsussidiario : Xi Jinping torna in pubblico: stop alle voci su un colpo di stato/ Risolto il mistero - patrizia2002 : RT @tonitetorino: ??Si stanno concludendo in questi giorni i lavori del primo cantiere di ToNite ?? dopo un intervento di trasformazione urba… - infoitcultura : Cara Delevingne torna in pubblico dopo il video che ha fatto preoccupare i fan - infoitcultura : Cara Delevingne torna in pubblico (in perfetta forma) dopo il video shock -