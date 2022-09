Il preparatore atletico di Leclerc si chiama Ferrari: «Per Singapore lo faccio allenare in sauna» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima “notizia”: il preparatore atletico personale di Charles Leclerc si chiama Andrea… Ferrari. Il quale spiega come funziona il fisico di un pilota di Formula Uno in Gran Premio e soprattutto come si prepara a correre una gara caldissima e umida come quella di Singapore di domenica. “Nell’attuale calendario di Formula 1 quella di Singapore è la pista più impegnativa dell’anno. Si tratta di un circuito cittadino tradizionale, coi muretti che non perdonano alcuna perdita di concentrazione. Inoltre non ci sono lunghi rettilinei e questo fa sì che il pilota non riesca mai a riposarsi, perché è solo sul dritto che il battito cardiaco può rallentare un po’ dando sollievo all’atleta. A peggiorare il quadro ci sono le condizioni climatiche di Singapore, con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima “notizia”: ilpersonale di CharlessiAndrea…. Il quale spiega come funziona il fisico di un pilota di Formula Uno in Gran Premio e soprattutto come si prepara a correre una gara caldissima e umida come quella didi domenica. “Nell’attuale calendario di Formula 1 quella diè la pista più impegnativa dell’anno. Si tratta di un circuito cittadino tradizionale, coi muretti che non perdonano alcuna perdita di concentrazione. Inoltre non ci sono lunghi rettilinei e questo fa sì che il pilota non riesca mai a riposarsi, perché è solo sul dritto che il battito cardiaco può rallentare un po’ dando sollievo all’atleta. A peggiorare il quadro ci sono le condizioni climatiche di, con ...

