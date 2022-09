"Il piatto a tavola": Siani spiazza tutti, cosa ha detto in tv dopo il voto (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Striscia la Notizia Alessandro Siani si scatena. Il conduttore durante l'ultima puntata del tg satirico ha preso la parola per recitare un monologo ironico ma che ha stupito il pubblico. Un monologo dal sapore politico che ha fatto parecchio discutere sui social. Siani infatti ha voluto fare il punto sul dopo-voto e soprattutto sulla situazione economica del Paese. Il caro bollette e l'inflazione al centro del suo monologo. "Qui ci si lamenta per l'astensione, ebbene presto ci asterremo dal portare i nostri figli al cinema o in vacanza perché non ce lo potremo più permettere", afferma Siani. Poi la stoccata più pesante: "Non ci sono più i soldi per mettere un piatto a tavola e noi ci preoccupiamo della lavastoviglie, questo è il vero problema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Striscia la Notizia Alessandrosi scatena. Il conduttore durante l'ultima puntata del tg satirico ha preso la parola per recitare un monologo ironico ma che ha stupito il pubblico. Un monologo dal sapore politico che ha fatto parecchio discutere sui social.infatti ha voluto fare il punto sule soprattutto sulla situazione economica del Paese. Il caro bollette e l'inflazione al centro del suo monologo. "Qui ci si lamenta per l'astensione, ebbene presto ci asterremo dal portare i nostri figli al cinema o in vacanza perché non ce lo potremo più permettere", afferma. Poi la stoccata più pesante: "Non ci sono più i soldi per mettere une noi ci preoccupiamo della lavastoviglie, questo è il vero problema ...

