Il Pd ha ignorato il Mezzogiorno La mappa elettorale di Viesti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Quale questione meridionale fuoriesce dalle urne di domenica scorsa? È possibile che l’analisi sul flusso dei voti rispecchi una nuova forma di disagio nel sud del Paese che prescinda, per certi versi, dalla misura spot del M5S, quel Reddito di cittadinanza che nel meridione ha trovato più consensi? Il dato da cui partire è quale percezione ha questo Sud post globalizzazione, post biennio Covid e soprattutto post caro bollette, che adesso si troverà catapultato in un inverno complicatissimo non solo per cittadini e imprese meridionali, ma particolarmente per loro. Formiche.net lo ha chiesto all’economista e scrittore Gianfranco, professore di economia all’università di Bari ed editorialista di Messaggero e Mattino. È riduttivo sostenere che il M5S sia stato votato al sud per merito del Reddito di cittadinanza? Più nello specifico, esiste ancora irrisolta una ...