Il Pd è finalmente compatto | tutti odiano Letta Gara senza pietà per scaricarlo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Verrebbe da chiedersi cosa sarebbe accaduto, nel Partito Democratico, se Enricoavesse deciso di seguire i primi istinti dopo la debacle alle urne e si fosse dimesso direttamente da segretario. Perché è bastato semplicemente che il leader annunciasse l'intenzione di non ricandidarsi al prossimo congresso, pur restando alla guida del partito fino a quella data, per scatenare contro di lui il più classico tiro al piccione. «La rottura con il Movimento 5 Stelle è stata frettolosa» gridano in coro le «vedove» di Giuseppe Conte, cui dà voce il solito Goffredo Bettini. Ed è superfluo ricordare come, nella Direzione in cuiannunciò l'esclusione dei grillini da ogni tipo di alleanza, non ci fu un piddino che fosse uno a esprimersi in dissenso. «Non si poteva far passare un messaggio di divisione all'esterno» è la giustificazione ufficiale. «C'erano ...