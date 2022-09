Il Partito Radicale alla Bonino: «Non dovevi candidarti». Promosso Nordio: «È la persona giusta» (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Emma Bonino? Mi ha fatto più effetto vederla ancora candidata». All’Adnkronos, il segretario del Partito Radicale transnazionale Maurizio Turco, risponde alla domanda sull’effetto che gli ha fatto vedere la Bonino fuori dal Parlamento. «Si può arrivare all’età per fare il padre, o la madre, nobile. Non è necessario stare in Parlamento. Ci sono altri amici e compagni di +Europa che sarebbero potuti entrare nelle istituzioni e occupare quel posto con capacità. Comunque sono scelte personali. Di sicuro Emma non ha vissuto l’ostracismo che ha dovuto subire Marco Pannella da parte del regime». Il Partito Radicale: ci sono parlamentari nostri iscritti Turco fa poi il punto sugli iscritti al suo Partito che sederanno in Parlamento. «Ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Emma? Mi ha fatto più effetto vederla ancora candidata». All’Adnkronos, il segretario deltransnazionale Maurizio Turco, rispondedomanda sull’effetto che gli ha fatto vedere lafuori dal Parlamento. «Si può arrivare all’età per fare il padre, o la madre, nobile. Non è necessario stare in Parlamento. Ci sono altri amici e compagni di +Europa che sarebbero potuti entrare nelle istituzioni e occupare quel posto con capacità. Comunque sono scelteli. Di sicuro Emma non ha vissuto l’ostracismo che ha dovuto subire Marco Pannella da parte del regime». Il: ci sono parlamentari nostri iscritti Turco fa poi il punto sugli iscritti al suoche sederanno in Parlamento. «Ci sono ...

