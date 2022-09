Il parcheggio mai finito di Agrigento dove vivono i migranti sbarcati a Lampedusa (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Entrarci è facile, basta scostare un cancello di ferro accanto a una parete tutta ruggine sulla quale sono affissi i manifesti di uno spettacolo teatrale ispirato a Ovidio in programma nella Valle dei Templi. Ci vogliono solo scarpe comode per non inciampare nei rifiuti disseminati ovunque e un po' di coraggio a inoltrarsi nei sotterranei. doveva essere un parcheggio pubblico a cinque piani con architettura accattivante da 9 milioni di euro, a pochi metri dalla Questura, dai carabinieri, dalle Poste, dal Comune, dalla Prefettura. E' diventato l''hotel' dei migranti che arrivano ad Agrigento e si affollano al terminal della stazione dei bus di piazzale Fratelli Rosselli accanto a ciò che resta di quel progetto, mai finito per varie traversie burocratiche, risalente a dieci anni fa: un osceno ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Entrarci è facile, basta scostare un cancello di ferro accanto a una parete tutta ruggine sulla quale sono affissi i manifesti di uno spettacolo teatrale ispirato a Ovidio in programma nella Valle dei Templi. Ci vogliono solo scarpe comode per non inciampare nei rifiuti disseminati ovunque e un po' di coraggio a inoltrarsi nei sotterranei.va essere unpubblico a cinque piani con architettura accattivante da 9 milioni di euro, a pochi metri dalla Questura, dai carabinieri, dalle Poste, dal Comune, dalla Prefettura. E' diventato l''hotel' deiche arrivano ade si affollano al terminal della stazione dei bus di piazzale Fratelli Rosselli accanto a ciò che resta di quel progetto, maiper varie traversie burocratiche, risalente a dieci anni fa: un osceno ...

tsken_ : @rtl1025 .. questa è un'affermazione che rasenta l'assurdità! Certi giovani, NON hanno espresso il loro 'dovere' di… - flavlesswift : Che poi porca madonna possibile in questa città non sia mai in orario mi fanno venire voglia di pagare 10€ di parcheggio - Khan6340 : RT @nadiabalestri: @chiara_alberta SUV cerca di entrare nel parcheggio dal senso opposto, gli facciamo notare in tre che c'è divieto di acc… - tano2763 : RT @laggiu17: Al mio seggio oggi mai vista così tanta gente, parcheggio non se ne trova, da questa mattina file interminabili.. tutto belli… - nadiabalestri : @chiara_alberta SUV cerca di entrare nel parcheggio dal senso opposto, gli facciamo notare in tre che c'è divieto d… -