Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 settembre 2022: la scoperta di Salvatore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il segreto di Marcello sarà fortemente a rischio al Paradiso delle Signore, come svelano le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì 28 settembre 2022. Intanto, Don Saverio sarà molto preoccupato per Clara che, se non troverà un impiego a Milano in breve tempo, dovrà tornare al paese. La ragazza, infatti, è stata licenziata dal grande magazzino in quanto Irene non l'ha ritenuta all'altezza del ruolo di Venere. Il parroco, per consentire a Clara di rimanere in città, deciderà di sollecitare Vittorio a concedere una seconda chance alla nipote e Gemma si offrirà di aiutare Clara a tornare in atelier. Nel frattempo, Matilde e Marco avranno un confronto a proposito di Tancredi e il ragazzo inviterà la cognata a lasciare il marito. Il giovane, in particolare, sottolineerà ...

