Il Papa incontra i ciclisti di Athletica Vaticana dopo i Mondiali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Grande emozione. Stamattina Papa Francesco ha applaudito e incoraggiato i quattro ciclisti di Athletica Vaticana, la sua squadra, che domenica scorsa in Australia hanno partecipato, per la prima volta,... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Grande emozione. StamattinaFrancesco ha applaudito e incoraggiato i quattrodi, la sua squadra, che domenica scorsa in Australia hanno partecipato, per la prima volta,...

