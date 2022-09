Il Paese a trazione finanziaria | il veleno di Paragone su Giorgia Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Gianluigi, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 27 settembre, usa parole alper la leader di Fratelli d'Italiache ora dovrà formare il governo. "Venivo sempre accusato di essere il partito del no, ma c'è un no che ha scavalcato tutti i partiti del no ed è il non voto, un partito che di fatto si è già arreso", osserva il leader di Italexit. "Ora quello che succederà adesso dipende tutto da. Ha avuto un risultato importante ora deve dimostrare di sapere ascoltare ilreale più che il", attacca. Il leader di Italexit è ormai fuori dal Parlamento visto che il suo partito ...