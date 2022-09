Il numero magico che ha ribaltato l'Italia: cosa c'è dietro la rinascita, nessuno lo dice (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roberto Mancini ha trovato per caso la nuova Italia, se è vero che aveva convocato quattro ali offensive che poi non ha utilizzato perché non previste nel 3-5-2. Il nuovo modulo è nato come un ripiego alla momentanea assenza di Chiesa e Berardi (le ali titolari) e un modo furbo per coprirsi e riacquisire certezze difensive in un periodo difficile. Ma, nel giro di due partite, è diventato una finestra sul futuro. Una soluzione. Cambiato sistema di gioco, l'Italia funziona, dopo che i meccanismi erano inceppati da oltre un anno. Vuol dire che il 3-5-2 non ha bisogno di essere allenato, e non ne ha bisogno perché tutti gli azzurri lo conoscono, essendo (ab)usato in serie A e oltre. Quel che sembrava un passo indietro dal punto di vista tattico (un modulo teoricamente meno offensivo del 4-3-3) e filosofico (baricentro più basso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roberto Mancini ha trovato per caso la nuova, se è vero che aveva convocato quattro ali offensive che poi non ha utilizzato perché non previste nel 3-5-2. Il nuovo modulo è nato come un ripiego alla momentanea assenza di Chiesa e Berardi (le ali titolari) e un modo furbo per coprirsi e riacquisire certezze difensive in un periodo difficile. Ma, nel giro di due partite, è diventato una finestra sul futuro. Una soluzione. Cambiato sistema di gioco, l'funziona, dopo che i meccanismi erano inceppati da oltre un anno. Vuol dire che il 3-5-2 non ha bisogno di essere allenato, e non ne ha bisogno perché tutti gli azzurri lo conoscono, essendo (ab)usato in serie A e oltre. Quel che sembrava un passo indal punto di vista tattico (un modulo teoricamente meno offensivo del 4-3-3) e filosofico (baricentro più basso, ...

