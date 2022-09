Il matrimonio di Giaele, le insinuazioni su suo marito ma Bradford Beck esiste davvero (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini ha lanciato una frecciata rivolgendosi alla bella Sofia Gioele De Donà, facendole capire che molti, nella sua cittadina d’origine, non credono molto al matrimonio di cui tanto parla sia in tv che sui social. Gioele in diretta non aveva ben compreso che si stesse mettendo in dubbio il fatto che lei fosse sposata ma quando in un blocco pubblicitario, ha parlato con Ciacci e con Daniele del Moro, si è resa conto che si dubiti anche di questo. In realtà, come testimoniano le tante immagini postate sui social ( che certo, non dimostrano nulla e la storia recente ce lo ha insegnato) il marito con cui la ragazza condivide solo sei mesi della sua vita all’anno, esiste davvero. Certo, è molto meno social di Giaele, non interagisce spesso nei suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini ha lanciato una frecciata rivolgendosi alla bella Sofia Gioele De Donà, facendole capire che molti, nella sua cittadina d’origine, non credono molto aldi cui tanto parla sia in tv che sui social. Gioele in diretta non aveva ben compreso che si stesse mettendo in dubbio il fatto che lei fosse sposata ma quando in un blocco pubblicitario, ha parlato con Ciacci e con Daniele del Moro, si è resa conto che si dubiti anche di questo. In realtà, come testimoniano le tante immagini postate sui social ( che certo, non dimostrano nulla e la storia recente ce lo ha insegnato) ilcon cui la ragazza condivide solo sei mesi della sua vita all’anno,. Certo, è molto meno social di, non interagisce spesso nei suoi ...

bellaastoriaa : @bearbops @Katya7366 Come Giaele non ha rispettato la volontà del marito di non divulgare in TV il tipo di matrimon… - Edonews05 : Continuo a ribadire che io la penso come Ginevra sul fatto del matrimonio di Giaele. #GFvip - Annalis55976880 : Giaele, sburgiadata in puntata da Carolina, che dichiarava che il suo obiettivo fosse quello di andare contro Gin,… - NellyP1905 : 'Ginevra ha un astio esagerato contro Giaele'cit. Non Giaele, sburgiadata in puntata da Carolina, che dichiarava ch… - Alexfanpage98 : A me Giaele non piace mi sta antipatica, però non giudico il suo matrimonio, se lei è felice così la vita è la sua e decide lei. #gfvip -