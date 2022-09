Il Karaoke compie 30 anni | Fiorello | “Portammo leggerezza nell’Italia impaurita”

(Di mercoledì 28 settembre 2022): “Con ilnacque il primo social” La Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 46 Trent’fa, un ragazzo con la coda di cavallo faceva cantare le piazze. C’era talmente tanta ressa che in molte tappe le forze dell’ordine facevano fatica a gestire la folla. Il 28 settembre 1992 debuttava su Italia 1 il, lo show con cuiconquisto il grande pubblico; un fenomeno di costume, una mania collettiva. Lo inseguivano mamme e figlie, imbranati e esibizionisti, stonati e voci da usignolo: salire sul palco significava esserci e mettersi in gioco. Programma cult per la generazione cresciuta negli90, il programma in cuiha indossato le giacche con le spalline più incredibili — gialle, arancioni abbinate a pantaloni neri larghi — terminò ...

