Il giornalista Torchiaro | «Ero compagno di scuola della Meloni Io di sinistra | lei nel Fdg»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sta avendo una certa circolazione su Facebook il post delAldoche racconta una Giorgiaragazzina, con la quale condivise gli anni delle superiori. A renderlo particolarmente interessante non è solo il fatto che si tratta di una testimonianza diretta, ma anche il fatto che viene da un uomo dichiaratamente di, che in quegli anni ormai lontani e non sospetti era avversariogiovane militante, ma con la quale comunque instaurò un rapporto di collaborazione leale su battaglie che potevano essere comuni e nell’interesse di tutti. «Non c’è un solo episodio brutto – scrive– in quella coabitazione nella Giunta».racconta ...