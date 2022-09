Il futuro governo visto dagli studiosi americani. Parlano Jones e Driessen (Di mercoledì 28 settembre 2022) I risultati elettorali italiani sono stati recepiti con preoccupazione nel mondo liberale anglosassone, quali sono le impressioni estere sul prossimo governo? Esiste un rischio per la posizione italiana a livello internazionale? Ne parliamo con Erik Jones, Direttore del Robert Schuman Centre for Advanced Studies della European University Institute, e Michael Driessen, professore associato del Dipartimento di Political Science and International Affairs alla John Cabot University. Abbiamo visto che la vittoria di Fratelli d’Italia è stata accolta dai quotidiani del mondo anglosassone con titoli abbastanza allarmisti. Tuttavia Giorgia Meloni sembra stia facendo di tutto per rassicurare gli animi. Erik Jones – Per il momento credo che Meloni continuerà a giocare sulla prudenza e sulla moderazione, anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) I risultati elettorali italiani sono stati recepiti con preoccupazione nel mondo liberale anglosassone, quali sono le impressioni estere sul prossimo? Esiste un rischio per la posizione italiana a livello internazionale? Ne parliamo con Erik, Direttore del Robert Schuman Centre for Advanced Studies della European University Institute, e Michael, professore associato del Dipartimento di Political Science and International Affairs alla John Cabot University. Abbiamoche la vittoria di Fratelli d’Italia è stata accolta dai quotidiani del mondo anglosassone con titoli abbastanza allarmisti. Tuttavia Giorgia Meloni sembra stia facendo di tutto per rassicurare gli animi. Erik– Per il momento credo che Meloni continuerà a giocare sulla prudenza e sulla moderazione, anche ...

