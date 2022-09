Il Festival Internazionale del Cinema Nuovo sbarca a Bergamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. Il Festival del Cinema Nuovo, la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità, sbarca a Bergamo per la sua XII edizione e si terrà in città dal 5 al 7 ottobre 2022. Due giorni di proiezioni, mercoledì 5 e giovedì 6, al Cinema Conca Verde e una serata evento di premiazione, venerdì 7, nella cornice del Teatro Donizetti, dedicati a quest’iniziativa che rappresenta un’esperienza importante nel panorama Cinematografico Internazionale. Una collaborazione, quella tra il Festival e Bergamo, nata dal convinto coinvolgimento del Sindaco Giorgio Gori e dell’Assessora alle Politiche Sociali Marcella Messina, che guarda all’appuntamento di Bergamo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022). Ildel, la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità,per la sua XII edizione e si terrà in città dal 5 al 7 ottobre 2022. Due giorni di proiezioni, mercoledì 5 e giovedì 6, alConca Verde e una serata evento di premiazione, venerdì 7, nella cornice del Teatro Donizetti, dedicati a quest’iniziativa che rappresenta un’esperienza importante nel panoramatografico. Una collaborazione, quella tra il, nata dal convinto coinvolgimento del Sindaco Giorgio Gori e dell’Assessora alle Politiche Sociali Marcella Messina, che guarda all’appuntamento di...

