Il commissario Montalbano, addio definitivo? Clamoroso colpo di scena (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il commissario Montalbano è la fiction Rai su cui gli stessi vertici puntano in qualsiasi momento: può davvero cambiare qualcosa? La fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri, negli anni, ha ammaliato il pubblico Rai a tal punto che i vertici ripropongono repliche su repliche anche nei periodi più morti dell’anno da un punto di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè la fiction Rai su cui gli stessi vertici puntano in qualsiasi momento: può davvero cambiare qualcosa? La fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri, negli anni, ha ammaliato il pubblico Rai a tal punto che i vertici ripropongono repliche su repliche anche nei periodi più morti dell’anno da un punto di L'articolo proviene da Inews24.it.

sellerioeditore : RT @carlopalomar: Stasera in prima serata torna Il Commissario Montalbano, in versione 4k, completamente restaurata. Alle 21.25 la terza p… - SoloLibri : ?? Il commissario Montalbano: stasera in tv “La forma dell'acqua” in versione restaurata: @emmabaccaglio… - alferjeprestia : RT @carlopalomar: Stasera in prima serata torna Il Commissario Montalbano, in versione 4k, completamente restaurata. Alle 21.25 la terza p… - twittmta : RT @carlopalomar: Stasera in prima serata torna Il Commissario Montalbano, in versione 4k, completamente restaurata. Alle 21.25 la terza p… - ciccioetna : RT @carlopalomar: Stasera in prima serata torna Il Commissario Montalbano, in versione 4k, completamente restaurata. Alle 21.25 la terza p… -