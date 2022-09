Il Chelsea ha battuto il West Ham vincendo due volte la Super League femminile (Di mercoledì 28 settembre 2022) Breaking: Il Chelsea è arrivato in rimonta battendo il West Ham 3-1 nella partita della Super League femminile a Kingsmeadow. Il capitano degli Irons Dagny Brynjarsdottir ha portato gli ospiti in vantaggio dopo soli tre minuti, prima che il Chelsea rispondesse quando Sam Kerr colpiva due volte un legno e Fran Kirby segnava un meritato pareggio al 40?. Kerr ha poi sfruttato un secondo all’ora, con Millie Bright che ha annuito a casa un terzo poco dopo, prima che Lauren James vedesse il suo rigore nel finale parato. La partita a Kingsmeadow è stata riorganizzata dall’11 settembre dopo la morte della regina. Il West Ham, che non ha mai battuto il Chelsea in WSL, è passato in vantaggio dopo appena tre minuti quando il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Breaking: Ilè arrivato in rimonta battendo ilHam 3-1 nella partita dellaa Kingsmeadow. Il capitano degli Irons Dagny Brynjarsdottir ha portato gli ospiti in vantaggio dopo soli tre minuti, prima che ilrispondesse quando Sam Kerr colpiva dueun legno e Fran Kirby segnava un meritato pareggio al 40?. Kerr ha poi sfruttato un secondo all’ora, con Millie Bright che ha annuito a casa un terzo poco dopo, prima che Lauren James vedesse il suo rigore nel finale parato. La partita a Kingsmeadow è stata riorganizzata dall’11 settembre dopo la morte della regina. IlHam, che non ha maiilin WSL, è passato in vantaggio dopo appena tre minuti quando il ...

