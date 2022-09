Il Cdm approva la nota di aggiornamento al Def | crescita economia 2023 ridotta dal +2 | 4 al +0 | 6%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è conclusa dopo meno di un’ora la riunione del Consiglio dei ministri che hato ladial Documento die finanza (Nadef). Nel documento ladel prodotto interno lordo prevista per ilviene indicata allo 0,6%, in forte calo rispetto al + 2,4% stimato solo lo scorso aprile. Laattesa per l’anno prossimo è leggermente sopra al +0,4% stimato nell’ultima valutazione dell’Ocse. Questo valore si ripercuote anche sui rapporti di deficit e debito, restringendo i margini di manovra per il prossimo esecutivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.