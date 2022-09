Il caso dei virgolettati di Giorgia Meloni presenti nei titoli, ma assenti negli articoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Due titoli in primo piano, su Repubblica e La Stampa, sono stati contestati fortemente da Giorgia Meloni, che ha negato di aver mai pronunciato delle parole che, invece, nei titoli stessi, le erano state attribuite. Il virgolettato, del resto, è un chiaro segnale per quanto riguarda il lavoro dei giornalisti: si utilizza quando le parole inserite tra virgolette sono state effettivamente utilizzate. E, soprattutto, si impiega quando – all’interno del testo dell’articolo che fa riferimento a quel titolo – il virgolettato sia stato inserito fattualmente. Invece, negli articoli di Repubblica e La Stampa contestati da Giorgia Meloni, delle parole riportate nei titoli, non c’è traccia. LEGGI ANCHE > Giulia Torelli dice che sono stati gli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Duein primo piano, su Repubblica e La Stampa, sono stati contestati fortemente da, che ha negato di aver mai pronunciato delle parole che, invece, neistessi, le erano state attribuite. Il virgolettato, del resto, è un chiaro segnale per quanto riguarda il lavoro dei giornalisti: si utilizza quando le parole inserite tra virgolette sono state effettivamente utilizzate. E, soprattutto, si impiega quando – all’interno del testo dell’articolo che fa riferimento a quel titolo – il virgolettato sia stato inserito fattualmente. Invece,di Repubblica e La Stampa contestati da, delle parole riportate nei, non c’è traccia. LEGGI ANCHE > Giulia Torelli dice che sono stati gli ...

