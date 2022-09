Il cardinale Ruini: «Meloni è simpatica e tosta. In lei molti hanno riconosciuto un leader» (Di mercoledì 28 settembre 2022) È un “commentatore politico” davvero d’eccezione quello intervistato oggi dal Corriere della Sera: il cardinale Camillo Ruini, che con i suoi 91 anni, sedici dei quali da presidente dei vescovi italiani, restituisce una lettura lucida del voto, lontana da qualsiasi pregiudizio, utile a chiarire lo sguardo del mondo cattolico, ma non solo. Un’intervista nella quale offre anche un punto di vista personale su Giorgia Meloni, che ha avuto modo di incontrare in tre occasioni, una ai tempi in cui era ministro della Gioventù e due più recenti. «Per me – ha spiegato il cardinale – è una persona simpatica e “tosta”, come si dice a Roma. Una chiave del suo successo è la chiarezza e la coerenza delle sue posizioni. Mi è sembrata molto perspicace, rapida nell’inquadrare i problemi». «A sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) È un “commentatore politico” davvero d’eccezione quello intervistato oggi dal Corriere della Sera: ilCamillo, che con i suoi 91 anni, sedici dei quali da presidente dei vescovi italiani, restituisce una lettura lucida del voto, lontana da qualsiasi pregiudizio, utile a chiarire lo sguardo del mondo cattolico, ma non solo. Un’intervista nella quale offre anche un punto di vista personale su Giorgia, che ha avuto modo di incontrare in tre occasioni, una ai tempi in cui era ministro della Gioventù e due più recenti. «Per me – ha spiegato il– è una personae “”, come si dice a Roma. Una chiave del suo successo è la chiarezza e la coerenza delle sue posizioni. Mi è sembrata molto perspicace, rapida nell’inquadrare i problemi». «A sinistra ...

