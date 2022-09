Il calcio italiano piange "Maciste" Bolchi, scomparso all'età di 82 anni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per tutti era semplicemente “Maciste”, soprannome affibbiatogli da Gianni Brera e legato alla sua prestanza che lo ha accompagnato sul campo e più in generale nella vita. Bruno Bolchi se n’è andato all’età... Leggi su europa.today (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per tutti era semplicemente “”, soprannome affibbiatogli da GiBrera e legato alla sua prestanza che lo ha accompagnato sul campo e più in generale nella vita. Brunose n’è andato all’età...

Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - capuanogio : ?? la #Juventus ha chiuso il bilancio 2021-2022 con un passivo di 254,3 milioni di euro. E’ il rosso più alto di se… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Marco #Tardelli che oggi compie 68 anni! ???? 81 presenze e 6 gol in #Nazionale ?? Campione del… - Leonessa121 : RT @Azzurri: ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione d'Europa U2… - dmax69 : RT @DiMarzio: Addio a Bruno #Bolchi, il #Maciste del calcio italiano: dalle vittorie da giocatore con l'#Inter alle promozioni da allenator… -