Il calcio italiano festeggia la donna-arbitro in Serie A come lo sbarco sulla Luna. Sembra il 1945 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di Maria Sole Ferrieri Caputi sapevamo già tutto: è femmina. Femmina e arbitro. O arbitra. O direttore di gara? Direttrice? Vabbè, insomma: una donna col fischietto in Serie A non s’era mai vista. E ora che il momento è giunto – la Gazzetta per non appesantire scrive “E venne il giorno” – ecco che ci tocca la susseguente processione retorica: “Una giornata storica”, “si apre una nuova era”. Sky ha messo la notizia nel rullo delle breaking news, le agenzie hanno lanciato i flash con tre crocette, a segnalare la portata dell’evento. Le dichiarazioni a margine, scongelate dagli uffici stampa, sono tutte uguali, sul tono saturo dello sbarco sulla Luna. L’uomo accetta una femmina – capelli lunghi, tette, utero: tutto il pacchetto – in campo a “dirigere”. Nel 2022. E invece di sotterrare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di Maria Sole Ferrieri Caputi sapevamo già tutto: è femmina. Femmina e. O arbitra. O direttore di gara? Direttrice? Vabbè, insomma: unacol fischietto inA non s’era mai vista. E ora che il momento è giunto – la Gazzetta per non appesantire scrive “E venne il giorno” – ecco che ci tocca la susseguente processione retorica: “Una giornata storica”, “si apre una nuova era”. Sky ha messo la notizia nel rullo delle breaking news, le agenzie hanno lanciato i flash con tre crocette, a segnalare la portata dell’evento. Le dichiarazioni a margine, scongelate dagli uffici stampa, sono tutte uguali, sul tono saturo dello. L’uomo accetta una femmina – capelli lunghi, tette, utero: tutto il pacchetto – in campo a “dirigere”. Nel 2022. E invece di sotterrare ...

Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - GenoaCFC : Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Bolchi per la scomparsa di mister Bruno, storica e sign… - capuanogio : ?? la #Juventus ha chiuso il bilancio 2021-2022 con un passivo di 254,3 milioni di euro. E’ il rosso più alto di se… - Marioplanino : RT @napolista: Il calcio italiano festeggia la donna-arbitro in Serie A come lo sbarco sulla Luna. Sembra il 1945 Ferrieri Caputi arbitrer… - napolista : Il calcio italiano festeggia la donna-arbitro in Serie A come lo sbarco sulla Luna. Sembra il 1945 Ferrieri Caputi… -