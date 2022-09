Il Blu Avatar è il colore dell’autunno/inverno 2022-2023 anche per make up (Di mercoledì 28 settembre 2022) A settembre è tornato al cinema il mondo fantastico di Avatar, con un’edizione speciale e straordinaria: il film del 2009 di James Cameron è stato realizzato in versione 4K HDR e per l’occasione è stato anche preparato un nuovo trailer mozzafiato. Facciamo un passo indietro: Avatar racconta la storia di un ex marine, reclutato per una missione speciale sul pianeta Pandora, dove è stato incaricato di recarsi per recuperare campioni e risorse primarie in esaurimento sulla Terra. Qui farà un incontro speciale con i Na’Vi, i cittadini di Pandora, e con un mondo magico da proteggere. Così, in un attimo è tornata la “Avatar mania”, con il caratteristico colore blu della pelle dei Na’vi. A dicembre poi, arriverà il nuovo capitolo della saga. Si intitola “Avatar 2: la Via dell’Acqua” e i fan ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) A settembre è tornato al cinema il mondo fantastico di, con un’edizione speciale e straordinaria: il film del 2009 di James Cameron è stato realizzato in versione 4K HDR e per l’occasione è statopreparato un nuovo trailer mozzafiato. Facciamo un passo indietro:racconta la storia di un ex marine, reclutato per una missione speciale sul pianeta Pandora, dove è stato incaricato di recarsi per recuperare campioni e risorse primarie in esaurimento sulla Terra. Qui farà un incontro speciale con i Na’Vi, i cittadini di Pandora, e con un mondo magico da proteggere. Così, in un attimo è tornata la “mania”, con il caratteristicoblu della pelle dei Na’vi. A dicembre poi, arriverà il nuovo capitolo della saga. Si intitola “2: la Via dell’Acqua” e i fan ...

