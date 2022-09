(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sembrano non avere fine i problemi extracampo per Mohamed, talento olandese - di origini marocchine - ex Sampdoria e oggi all' Ajax (prossimo avversario del Napoli in Champions League), in ...

Glio imparano o andranno alla deriva. Comanda l'Inghilterra, la vera Superlega. Fra i 10 ... quelli della Juve non sanno neanche cos'è e ti prendono Kaio Jorge e. Meglio andar sul ... Ihattaren, altri guai: Porsche trovata bruciata dopo il matrimonio A finire sotto l'occhio del ciclone, anche il suo recente matrimonio con la tiktoker Jasmine. Fin qui, infatti, Ihattaren non è mai sceso in campo coi Lancieri, che già il prossimo gennaio avrebbero ...Non si calmano le acque intorno a Mohamed Ihattaren: incendiata Ia sua Porsche Panamera a Utrecht nella notte tra il 26 e il 27 settembre ...