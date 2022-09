Identità perduta e lotte di potere: ecco perché alla sinistra servirebbe un partito nuovo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel centenario della marcia su Roma ci ritroveremo al potere il governo più a destra dai tempi del fascismo. Per qualcuno questa potrebbe essere la prova di maturità della nostra democrazia: possiamo capire quanto sia realmente forte, la stessa democrazia che ha resistito al ventennio berlusconiano, al terremoto renziano e allo strapotere mediatico di Salvini. La questione reale è un’altra, non tanto la vittoria della destra (che in termine di voti assoluti conserva più o meno gli stessi voti di cinque anni fa, avviene solo un travaso da Lega a Forza Italia in favore di Fratelli d’Italia), la vera catastrofe è quella del partito Democratico che scende sotto la soglia psicologica del 20%, prendendo addirittura meno della debacle renziana del 2018 in termine di voti reali. Un disastro. Il segretario Enrico Letta accompagnerà il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel centenario della marcia su Roma ci ritroveremo alil governo più a destra dai tempi del fascismo. Per qualcuno questa potrebbe essere la prova di maturità della nostra democrazia: possiamo capire quanto sia realmente forte, la stessa democrazia che ha resistito al ventennio berlusconiano, al terremoto renziano e allo stramediatico di Salvini. La questione reale è un’altra, non tanto la vittoria della destra (che in termine di voti assoluti conserva più o meno gli stessi voti di cinque anni fa, avviene solo un travaso da Lega a Forza Italia in favore di Fratelli d’Italia), la vera catastrofe è quella delDemocratico che scende sotto la soglia psicologica del 20%, prendendo addirittura meno della debacle renziana del 2018 in termine di voti reali. Un disastro. Il segretario Enrico Letta accompagnerà il ...

