Il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha dichiarato che "si è rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso", precisando che i venti massimi sono ...Uraganoarriva in Floridac Nel mirino città come Naples (21 mila abitanti) e St. Petersburg (264 mila), sulla costa del Golfo del Messico, con 'landfall' (il punto di impatto) nella contea di ... Ian si rafforza e si abbatte sulla Florida, venti fino a 220 km/h Roma, 28 set. (askanews) - Palme piegate dal vento a Port Charlotte, Florida, per il passaggio dell'uragano Ian che ora si dirige verso il ...L'uragano Ian che si abbatterà nel pomeriggio (nella serata in Italia) sulla Florida occidentale si è rafforzato con venti a 155 miglia orarie (250 km orari), appena 2 miglia sotto la categoria 5, que ...