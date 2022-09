Iachini: “Politano lo provai come falso nueve, ha le qualità giuste. Su Raspadori ...'' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Iachini: “Politano lo provai come falso nueve, ha le qualità giuste. Raspadori subito lo notai quando era nella primavera del Sassuolo” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Giuseppe Iachini. Queste le sue parole: “È un campionato particolare, per i Mondiali. Ci sarà un campionato come in Argentina: di apertura e di chiusura. Le squadre troveranno i giocatori in una forma giusta, poi quando termineranno i mondiali ci sarà un punto interrogativo sulle loro condizioni. Napoli e Milan sicuramente, saranno protagoniste fino in fondo. Squadre come Inter e Roma, però, hanno le rose per tornare a competere. Il girone di ritorno sarà ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022): “lo, ha lesubito lo notai quando era nella primavera del Sassuolo” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Giuseppe. Queste le sue parole: “È un campionato particolare, per i Mondiali. Ci sarà un campionatoin Argentina: di apertura e di chiusura. Le squadre troveranno i giocatori in una forma giusta, poi quando termineranno i mondiali ci sarà un punto interrogativo sulle loro condizioni. Napoli e Milan sicuramente, saranno protagoniste fino in fondo. SquadreInter e Roma, però, hanno le rose per tornare a competere. Il girone di ritorno sarà ...

