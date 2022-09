I soldi investiti nella scuola sono un rebus per il prossimo governo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Le ricerche di Fondazione Agnelli arrivano sempre nel momento giusto. O in quello sbagliato, a seconda di come la si voglia vedere. E così se la tanto criticata quanto studiata classifica per le scuole “Eduscopio” giunge sempre in pieno periodo di scelta delle superiori per studenti e famiglie, questa volta i risultati dell’indagine di Barbara Romano per Fondazione Agnelli vedono la luce a poche ore dalle elezioni politiche e hanno tutta l’intenzione di essere materiale che ilministro dell’Istruzione dovrà maneggiare con cura. L’ente di ricerca analizza e incrocia indicatori diversi tra loro: i dati della Ragioneria dello stato, quelli del Ministero, quelli di Eurostat e i dati OCSE. L’obiettivo è capire se gli investimenti italiani nel compartosiano in linea con quelli del resto d’Europa. I risultati della ricerca, presentata con il ...