I Me contro Te alla conquista della Tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) La coppia dei record «Ci ritroviamo in tv» Il Messaggero, di Gloria Satta, pag. 28 Arrivano a bordo di una carrozza tutta bianca accolti da centinaia di bambini eccitatissimi che urlano il loro nome. Il blue carpet è interminabile tra selfie, acclamazioni, autografi e poi, durante la proiezione, la sala esplode dagli applausi a più riprese. Bastava partecipare all'anteprima romana di Me contro Te – La famiglia reale, la prima serie scritta, prodotta e interpretata dalla coppia di youtuber e vlogger siciliani Lui e Sofi (su Prime Video dal 30 settembre) per avere un'idea del fenomeno Me contro Te: oltre 10 milioni di follower divisi tra canali YouTube e social, tre film che hanno sbancato il box office malgrado la pandemia (l'ultimo, Il mistero della scuola incantata, nel 2021 ha realizzato 5 milioni, primo incasso ...

