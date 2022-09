I Måneskin | nuovo singolo The Loneliest e tour

(Di mercoledì 28 settembre 2022) La band ha annunciato il titolo della nuova canzone in uscita il 7 ottobre. Intanto si prepara per ilnegli Stati Uniti e in Italia. Segnatevi questa data: 23 febbraio 2023

Agendaviaggi : I Måneskin annunciano “THE LONELIEST” il nuovo singolo #Måneskin #MusicAward2022 #nuovosingolo #theloneliest… - ZerounoTv : The Loneliest è il nuovo singolo dei Måneskin - ZerounoTv : The Loneliest è il nuovo singolo dei Måneskin - zazoomblog : Il nuovo singolo dei Måneskin “The Loneliest” fuori il 7 ottobre - #nuovo #singolo #Måneskin #Loneliest” - telodogratis : Måneskin il nuovo singolo “The Loneliest” fuori il 7 Ottobre -

'Chiederemo algoverno lo stato di crisi della musica live, in mano a multinazionali che in Italia al massimo hanno una segretaria che risponde al telefono, per questo le cifre che vengono presentate sono ...Spesso in passato aveva detto di essere fortemente interessato a Dio, tutte le sue canzoni sin dai tempi dei Birthday Party sono intrise di Antico etestamento, ma aggiungeva di non essere per ...