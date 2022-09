(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo storico leader di Prc: "Dovrebbero occuparsi della società e non solo di Palazzo Chigi, ecco perché il Nazareno non ha alcun futuro"

binse_dwin : @giulianol @GigioPiros @lucatelese Molti pensano che possa essere una carta dell’America conservatrice anziché dem…… - LucaPinotti_Mi : Questi dem americani sono quelli che pensano che Biden e Pelosi siano nel pieno delle loro facoltà mentali. Siamo f… - fabiopieranton1 : RT @Teresat73540673: Fonte vicinissima al PD, ci dice cosa pensano i DEM: abbiamo lasciato una prateria( CAPITO? CI CONSIDERANO 'PRATERIA,… - mrmnft : RT @Teresat73540673: Fonte vicinissima al PD, ci dice cosa pensano i DEM: abbiamo lasciato una prateria( CAPITO? CI CONSIDERANO 'PRATERIA,… - ciafapino : RT @Teresat73540673: Fonte vicinissima al PD, ci dice cosa pensano i DEM: abbiamo lasciato una prateria( CAPITO? CI CONSIDERANO 'PRATERIA,… -

E così mette in guardia ichedi risolvere i prblemi con un congresso e con il cambio del segretario: 'Bonaccini come D'Alema pensa che basterà metterci i populisti confusionari del M5S e ...... ma oggi - conclude l'esponente- voglio esprimere piena solidarietà ai dirigenti e ai ... addio alle mascherine Dalle Dolomiti friulane a Grado: ecco cosai turisti del Fvg Scontro tra auto ... "I dem Pensano soltanto a governare. Il centrosinistra è morto domenica" Fratelli d'Italia vola, deludono Lega e Forza Italia. I dem si fermano sotto il 20%, al M5S riesce la rimonta. Salvini: "I dati non soddisfano ma saremo protagonisti". Calenda: "Ora costruire polo del ...“Pd e M5s dovranno tornare ad allearsi Non credo che in questo momento siano obbligati nemmeno a porsi il problema se allearsi o meno perché quando stai all’opposizione non devi fare nessuna alleanza ...