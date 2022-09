I danni al gasdotto Nord stream rischiano di estendere la guerra (Di mercoledì 28 settembre 2022) I sospetti di sabotaggio dell’infrastruttura si concentrano sulla Russia che avrebbe i mezzi per farlo e l’obiettivo di accrescere il panico europeo di restare senza gas, dimostrando che la minaccia atomica non è l’unica sul tavolo. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) I sospetti di sabotaggio dell’infrastruttura si concentrano sulla Russia che avrebbe i mezzi per farlo e l’obiettivo di accrescere il panico europeo di restare senza gas, dimostrando che la minaccia atomica non è l’unica sul tavolo. Leggi

Agenzia_Ansa : Il gasdotto Nord Stream ha registrato danni 'senza precedenti' a tre linee del gasdotto ed 'è impossibile in questo… - Internazionale : I sospetti di sabotaggio al gasdotto Nord stream si concentrano sulla Russia. Putin vorrebbe accrescere il panico e… - 25RTRTRT : RT @MinistroEconom1: Si sospetta un sabotaggio al gasdotto Nord Stream1 con danni senza precedenti. Per fortuna a meno di 30 km si trovava… - AlbicrRu : RT @Alternativa_it: Esplosioni, fughe di gas e l'acqua del mare che ribolle. Le due linee del Nord Stream, 1 e 2, ovvero il gasdotto che c… - VinceFerretti : RT @MinistroEconom1: Si sospetta un sabotaggio al gasdotto Nord Stream1 con danni senza precedenti. Per fortuna a meno di 30 km si trovava… -