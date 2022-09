I consiglieri di centrodestra si dimettono in massa: decade il sindaco Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il sindaco di Latina, Damiano Coletta decade dopo le dimissioni in blocco dei consiglieri di centrodestra e l'annuncio del primo cittadino arriva in una diretta su Facebook nella quale evidenzia che "è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa stagione". "Sembrerebbe cosa certa la sfiducia nei miei riguardi da parte della coalizione di centrodestra - spiega Coletta - E' un'azione che sta nelle loro facoltà, nonostante la città di Latina si sia espressa dando la fiducia nei miei confronti, ma poi c'è una maggioranza diversa". "In questo momento i numeri della maggioranza stanno dalla loro parte, accetto la scelta dell'opposizione, non devo fare ricorsi", conclude, "Vado via a testa alta e lo posso dire nei confronti di tutti coloro che mi hanno sostenuto e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildi Latina, Damianodopo le dimissioni in blocco deidie l'annuncio del primo cittadino arriva in una diretta su Facebook nella quale evidenzia che "è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa stagione". "Sembrerebbe cosa certa la sfiducia nei miei riguardi da parte della coalizione di- spiega- E' un'azione che sta nelle loro facoltà, nonostante la città di Latina si sia espressa dando la fiducia nei miei confronti, ma poi c'è una maggioranza diversa". "In questo momento i numeri della maggioranza stanno dalla loro parte, accetto la scelta dell'opposizione, non devo fare ricorsi", conclude, "Vado via a testa alta e lo posso dire nei confronti di tutti coloro che mi hanno sostenuto e ...

