Hugh Jackman è ancora Wolverine in “Deadpool 3”: quando esce (Di mercoledì 28 settembre 2022) Hugh Jackman rispolvera gli artigli per il terzo film di Deadpool. L’attore torna ad interpretare Wolverine dopo qualche anno di latitanza: ad annunciarlo è stato Ryan Reynolds in un video esilarante in perfetto stile Deadpool. Oggi è un grande giorno per i fan degli X-Men che attendevano il grande ritorno di Wolverine. Hugh Jackman, allontanatosi da tempo da quell’universo soprannaturale, si è concesso una seconda opportunità unendosi al cast di Deadpool 3. Una scelta interessante, se si considera che tempo fa l’attore aveva spiegato di voler esplorare altre possibilità per la sua carriera e di aver appeso gli artigli al chiodo a tempo indeterminato. Wolverine e DeadpoolMa è passato appena qualche ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022)rispolvera gli artigli per il terzo film di. L’attore torna ad interpretaredopo qualche anno di latitanza: ad annunciarlo è stato Ryan Reynolds in un video esilarante in perfetto stile. Oggi è un grande giorno per i fan degli X-Men che attendevano il grande ritorno di, allontanatosi da tempo da quell’universo soprannaturale, si è concesso una seconda opportunità unendosi al cast di3. Una scelta interessante, se si considera che tempo fa l’attore aveva spiegato di voler esplorare altre possibilità per la sua carriera e di aver appeso gli artigli al chiodo a tempo indeterminato.Ma è passato appena qualche ...

hvrricaxe : RT @hvrricaxe: comunque voi non sapete un cazzo sull’amore, tutti a dire che la definizione di esso sono Ryan Reynolds e Blake Lively quand… - marvelcinemaita : Deadpool 2: la scena post-credits con Hugh Jackman torna virale dopo l’annuncio del ritorno di Wolverine - MartaZavattoni : RT @nowbacktome_: non adesso figliolo mamma sta contando quanti kg avremo in #deadpool3 se sommiamo quelli di ryan reynolds hugh jackman e… - Ossmisterioso : Ma qualcosa di nuovo no? - amiciweb : RT @ciakmag: Wolverine ritorna, lo abbiamo visto... ma come è possibile? Ryan Reynolds e Hugh Jackman rispondono alle domande #Deadpool3 h… -