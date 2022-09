Hot Take: The Depp/Heard Trial, il trailer del film sul processo delle due star (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 30 settembre su Tubi debutterà il film Hot Take: The Depp/Heard Trial, sul processo che ha visto protagonisti Amber Heard e Johnny Depp. Tubi ha condiviso il trailer del film Hot Take: The Depp/Heard Trial, in arrivo venerdì 30 settembre sulla piattaforma di streaming. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto originale girato rapidamente per sfruttare l'attenzione mediatica che ha circondato lo scontro in tribunale delle due star. Il film originale Hot Take: The Depp/Heard Trial avrà come protagonisti gli attori Mark Hapka ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 30 settembre su Tubi debutterà ilHot: The, sulche ha visto protagonisti Ambere Johnny. Tubi ha condiviso ildelHot: The, in arrivo venerdì 30 settembre sulla piattaforma di streaming. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto originale girato rapidamente per sfruttare l'attenzione mediatica che ha circondato lo scontro in tribunaledue. Iloriginale Hot: Theavrà come protagonisti gli attori Mark Hapka ...

Think_movies : “Hot Take: The Depp/Heard Trial”: il Primo Trailer del film ispirato alla battaglia legale tra Johnny Depp e Amber… - BestMovieItalia : Hot Take, ecco a voi il trailer del film sul processo tra Johnny Depp e Amber Heard - - glooit : Hot Take: il trailer del film ispirato alla battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard leggi su Gloo… - ANJR6S : RT @T3br6: Hot take delle due di mattina , agli Italian esports awards ci dovrebbe essere la categoria “best italian coach”, bisogna suppor… - johnscarpelli5 : “così finisce il mondo, non in un baccano ma con una hot take di @tudifrudi” -