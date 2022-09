Guerra Russia-Ucraina, in arrivo dagli Usa altri 18 lanciarazzi Himars. Domani colloquio Erdogan-Putin. Mosca: “Chi è fuggito in Georgia è un traditore” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Morta in combattimento una donna Ucraina residente in Veneto. Cremlino: «Stupido e assurdo sospettare di noi per le perdite del Nord Stream». Von der Leyen: «Divieto per i cittadini europei di stare nel board di aziende russe». 007 ucraino: «Si lavora allo scambio di tutti i prigionieri» Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Morta in combattimento una donnaresidente in Veneto. Cremlino: «Stupido e assurdo sospettare di noi per le perdite del Nord Stream». Von der Leyen: «Divieto per i cittadini europei di stare nel board di aziende russe». 007 ucraino: «Si lavora allo scambio di tutti i prigionieri»

