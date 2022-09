Guanyu Zhou confermato da Alfa Romeo anche per il 2023 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il tempismo è perfetto per Alfa Romeo Orlen. Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, la scuderia biancorossa ha ufficializzato il rinnovo contrattuale fino al 2023 di Guanyu Zhou, pilota asiatico approdato lo scorso anno in Formula 1 prendendo, di fatto, il posto del nostro Antonio Giovinazzi. Guanyu Zhou resterà almeno fino al prossimo anno: le parole dei protagonisti Alfa Romeo Racing (Pagina Facebook Alfa Romeo Racing ORLEN“Fin dal primo giorno di lavoro con la squadra ho avuto modo di constatare il suo approccio molto positivo – ha commentato il team principal di Alfa Romeo Frederic Vasseur – conoscevamo le sue doti in termini di velocità, ma la velocità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il tempismo è perfetto perOrlen. Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, la scuderia biancorossa ha ufficializzato il rinnovo contrattuale fino aldi, pilota asiatico approdato lo scorso anno in Formula 1 prendendo, di fatto, il posto del nostro Antonio Giovinazzi.resterà almeno fino al prossimo anno: le parole dei protagonistiRacing (Pagina FacebookRacing ORLEN“Fin dal primo giorno di lavoro con la squadra ho avuto modo di constatare il suo approccio molto positivo – ha commentato il team principal diFrederic Vasseur – conoscevamo le sue doti in termini di velocità, ma la velocità ...

