Gravina non ci sta: “Errore in Juventus-Salernitana molto strumentalizzato, troppa enfasi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “L’Errore in Juventus-Salernitana? È stato strumentalizzato moltissimo e non meritava questa enfasi. Sia il var, sia l’avar non hanno avuto modo di vedere delle immagini”. Lo ha detto al Social Football Summit il presidente della Figc, Gabriele Gravina sull’episodio del gol annullato a Milik. Sul fuorigioco semiautomatico: “Ci sono aspettative che potrebbero non essere rispettate. Non riduce i tempi, li aumenta. Non possiamo lanciare spot per tranquillizzare la gente”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “L’in? È statomoltissimo e non meritava questa. Sia il var, sia l’avar non hanno avuto modo di vedere delle immagini”. Lo ha detto al Social Football Summit il presidente della Figc, Gabrielesull’episodio del gol annullato a Milik. Sul fuorigioco semiautomatico: “Ci sono aspettative che potrebbero non essere rispettate. Non riduce i tempi, li aumenta. Non possiamo lanciare spot per tranquillizzare la gente”. SportFace.

