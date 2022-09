(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Alchiediamo di sostenere laall’peo. Il 15 novembre dobbiamo presentare una documentazione e ci serve una lettera d’impegno”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabrielenel corso del Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma. Per il numero 1 del calcio italiano serve inoltre “una politica di controllo e gestione dei costi. Dobbiamo seguire tre pilastri: solvibilità, stabilità, contenimento dei costi. Serve anche la politica di sostegno attraverso controlli intermedi. Probabilmente ne inseriremo altri”. Sul: “La sperimentazione delautomatico scatterà il giorno in cui la tecnologia sarà completa. Quando? Mi auguro dal 4quando ...

Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Il Governo sostenga candidatura Euro 2032. Fuorigioco semiautomatico dal 4 gennaio" ...ROMA (ITALPRESS) - "Al Governo chiediamo di sostenere la candidatura all'Europeo 2032. Il 15 novembre dobbiamo presentare una documentazione e ci serve una ...