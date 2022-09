laZuck64 : RT @Italpress: Gravina “Il Governo sostenga la candidatura a Euro 2032” - TuttoMercatoWeb : TMW - Gravina: 'Ferita ancora aperta per il Mondiale. Euro 2032? Serve aiuto del Governo' - Italpress : Gravina “Il Governo sostenga la candidatura a Euro 2032” - sportface2016 : #Gravina: 'Il Governo sostenga la candidatura a #Euro2032. Fuorigioco semiautomatico dal 4 gennaio' - axelmax1405 : @HeyMiChiamoCiao @OfficialSSLazio Appunto. Questo rende proprio l’idea della forza e appartenenza del pubblico dell… -

Agenzia ANSA

"L'impegno che chiediamo alè di continuare a sostenere la candidatura per gli Europei del 2032". Lo ha detto Gabriele, presidente della Figc, parlando della candidatura dell'Italia per ospitare il torneo. "...'Alchiediamo di sostenere la candidatura all'Europeo 2032. Il 15 novembre dobbiamo presentare ... Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabrielenel corso del Social Football ... Gravina, al Governo chiedo sostegno per Europei 2032 - Calcio "L'impegno che chiediamo al Governo è di continuare a sostenere la candidatura per gli Europei del 2032". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, parlando della candidatura dell'Italia pe ...Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Il Governo sostenga candidatura Euro 2032. Fuorigioco semiautomatico dal 4 gennaio" ...