Grande successo per "RiscopriAmo Avellino", Nargi: "Iniziativa che riproporremo" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Grande successo per l'Iniziativa "RiscopriAmo Avellino" che, partita lo scorso 9 luglio, si è conclusa nella giornata di sabato 24 settembre. Il progetto, promosso e finanziato dall'assessorato al Turismo del Comune di Avellino, ha visto la collaborazione dell'associazione Heraion ed ha coinvolto centinaia di persone che, accompagnate da guide turistiche abilitate, nel corso di sette appuntamenti, hanno svolto un viaggio alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni avellinesi. Particolarmente apprezzato dai partecipanti il tour all'interno dei Cunicoli Longobardi, riaperti grazie all'impegno della vicesindaco e assessore al Turismo, Laura Nargi. Inoltre, grazie alla collaborazione con il ...

