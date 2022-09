Grande Fratello Vip, la verità di Elettra Lamborghini: "Ecco perché non c'è stato nessuno chiarimento con Ginevra" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo l'ultima puntata del GF Vip, Elettra Lamborghini rompe il silenzio sui social e chiarisce la sua posizione nei confronti di Ginevra. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo l'ultima puntata del GF Vip,rompe il silenzio sui social e chiarisce la sua posizione nei confronti di

