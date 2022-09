Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta ha un malore e sviene: la produzione interviene e stacca la diretta, ecco cosa è successo (Di mercoledì 28 settembre 2022) La regia stava mandando in onda le immagini di Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi che chiacchieravano, quando in sottofondo si sono sentite delle grida e le voci degli altri coinquilini che chiedevano aiuto. Le due sono subito accorse ed è stato così che si è vista in diretta Cristina Quaranta distesa a terra in bagno, svenuta. I coinquilini hanno provato a sollevarla, quindi hanno chiesto l’intervento della produzione con un medico: è stato a questo punto che le immagini si sono interrotte ed è stato anche tolto l’audio. Una scena che ha subito suscitato apprensione e Grande preoccupazione da parte dei telespettatori e dei fan del reality di Canale 5, che si sono subito scatenati nei commenti sui social. Finché non è arrivata la comunicazione ufficiale di Mediaset, che ha chiarito quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La regia stava mandando in onda le immagini di Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi che chiacchieravano, quando in sottofondo si sono sentite delle grida e le voci degli altri coinquilini che chiedevano aiuto. Le due sono subito accorse ed è stato così che si è vista indistesa a terra in bagno, svenuta. I coinquilini hanno provato a sollevarla, quindi hanno chiesto l’intervento dellacon un medico: è stato a questo punto che le immagini si sono interrotte ed è stato anche tolto l’audio. Una scena che ha subito suscitato apprensione epreoccupazione da parte dei telespettatori e dei fan del reality di Canale 5, che si sono subito scatenati nei commenti sui social. Finché non è arrivata la comunicazione ufficiale di Mediaset, che ha chiarito quanto ...

