Grande Fratello Vip 7: Cristina Quaranta sviene in diretta. Paura nella Casa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Paura per Cristina Quaranta che, la sera del 27 settembre, cade a terra priva di conoscenza nella Casa. Soccorsa prima dai concorrenti e poi dalla produzione, ora sta bene Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022)perche, la sera del 27 settembre, cade a terra priva di conoscenza. Soccorsa prima dai concorrenti e poi dalla produzione, ora sta bene

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - fanpage : ?? Paura nella casa del #gfvip. Cristina Quaranta sviene in diretta, la regia stacca immediatamente l'inquadratura - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - cristalsei : Io guardo il grande fratello solo e unicamente per i commenti su twitter. Del resto non me ne frega una pippa. - paolo_solia : @BeppeGiulietti @Presa_Diretta @IaconaRiccardo @Artventuno @giuliabosett @GaleazzoLidia @giorgiozanchini… -