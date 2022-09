Gran Bretagna, intervento di emergenza della banca centrale. “A rischio la stabilità finanziaria del paese” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La banca centrale inglese ha avviato un piano di emergenza per l’acquisto di titoli di Stato inglese dopo l’impennata dei rendimenti registrata negli ultimi giorni. Gli interessi sui titoli trentennali avevano raggiunto il livello più elevato dal 1998. La Bank of England ha parlato di rischi per la stabilità finanziaria del paese e ha assicurato acquisti illimitati di bond a lunga scadenza con tranche giornaliere fino a 5 miliardi di sterline (5,5 miliardi di euro). L’istituto ha anche posticipato l’avvio del programma di vendita di titoli acquistati in passato che sarebbe dovuto iniziare lunedì prossimo. Rinviata al 31 ottobre anche l’asta di Gilt trentennali (i titoli di stato britannici, ndr) che era prevista per stamani. Dopo l’annuncio i rendimenti dei titoli decennali britannici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lainglese ha avviato un piano diper l’acquisto di titoli di Stato inglese dopo l’impennata dei rendimenti registrata negli ultimi giorni. Gli interessi sui titoli trentennali avevano raggiunto il livello più elevato dal 1998. La Bank of England ha parlato di rischi per ladele ha assicurato acquisti illimitati di bond a lunga scadenza con tranche giornaliere fino a 5 miliardi di sterline (5,5 miliardi di euro). L’istituto ha anche posticipato l’avvio del programma di vendita di titoli acquistati in passato che sarebbe dovuto iniziare lunedì prossimo. Rinviata al 31 ottobre anche l’asta di Gilt trentennali (i titoli di stato britannici, ndr) che era prevista per stamani. Dopo l’annuncio i rendimenti dei titoli decennali britannici ...

