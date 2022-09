GP Singapore | l' anteprima | un ritorno e tante incognite

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Adesso che il pokerissimo è servito, a Max Verstappen non resta che calare il bis. Cinque come le vittorie consecutive con cui si presenta al Marina Bay, due come i titoli mondiali: che sia questa ...

Dopo tre anni di assenza, la F1 fa nuovamente tappa sul circuito Marina Bay, che si presenta con un asfalto rinnovato: un'incognita in più in un fine settimana ricco di tematiche ...In questa Anteprima Pirelli esaminiamo le scelte prese dall’azienda italiana in vista del GP di Singapore, dopo ben 3 anni di assenza.