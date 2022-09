Governo, Tajani vede Meloni: “Lavoriamo per l’Italia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – “Ci sentiamo cento volte al giorno. Non c’è niente da dire, Lavoriamo per l’Italia”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, all’uscita dalla sede di Fratelli d’Italia risponde a chi gli chiede dell’incontro con Giorgia Meloni. Nessun nome o richiesta particolare ma, a quanto si apprende da ambienti di FI, l’incontro tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani è servito per fare un primo giro di orizzonte sui prossimi appuntamenti: elezione dei presidenti delle Camere e formazione della squadra di Governo. Uno scambio di idee, viene spiegato, per impostare il percorso da avviare per l’esecutivo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA – “Ci sentiamo cento volte al giorno. Non c’è niente da dire,per”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio, all’uscita dalla sede di Fratelli d’Italia risponde a chi gli chiede dell’incontro con Giorgia. Nessun nome o richiesta particolare ma, a quanto si apprende da ambienti di FI, l’incontro tra Giorgiae Antonioè servito per fare un primo giro di orizzonte sui prossimi appuntamenti: elezione dei presidenti delle Camere e formazione della squadra di. Uno scambio di idee, viene spiegato, per impostare il percorso da avviare per l’esecutivo. L'articolo L'Opinionista.

